Altlasten schlummern heute noch unter der Erde in Zusmarshausen

So sah es aus, als 2017 mit der Erschließung des Gewerbegebiets Geisweghülle begonnen wurde.

Plus Bis in die 80er Jahre wurde ein Teil des Gewerbegebiets "Geisweghülle" als Deponie genutzt. Was die Experten jetzt im Boden gefunden haben.

Von Katja Röderer

2017 begann die Erschließung des Gewerbegebiets "Geisweghülle" im Nordosten Zusmarshausens. Und schon damals war das Problem bekannt. Bis in die 80er Jahre hinein wurde hier ein alter Hohlweg als Mülldeponie genutzt. Bauschutt, Hausmüll und möglicherweise auch gewerblicher Sondermüll schlummern unter der Wiese und einem Teil des Waldes. Es wird geschätzt, dass es sich um 10.000 Kubikmeter handelt. Jetzt hat Lothar Eberhardt von der Firma Geo Risk darüber berichtet, was die Bodenproben bislang ergeben haben.

Der Experte ist überzeugt, dass der Marktgemeinde keine größeren Anstrengungen wegen der ehemaligen Mülldeponie ins Haus stehen. Der Eigenanteil, den Zusmarshausen für die Erkundung und die mögliche Sanierung des Areals maximal berappen muss, liegt bei knapp 95.000 Euro. Weitere Kosten würden über einen Zuschuss finanziert. Es sei jedoch "äußerst unwahrscheinlich, dass die Fläche saniert werden muss", wie Lothar Eberhardt ausführt. Die Nutzung des Areals sei in seinen Augen schon jetzt nicht weiter eingeschränkt. Zwar sind dort Relikte aus vergangenen Jahrzehnten wie etwa Schuhe und Blechtöpfe oder gar Plastiktüten von inzwischen ganz verschwundenen Supermarktketten aus dem Boden geholt worden, doch die Untersuchungen hätten keine nennenswerten Verunreinigungen des Grundwassers in diesem Bereich gezeigt.

