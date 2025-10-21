Am Ende bekamen alle das Heupferdchen-Abzeichen      

„Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an.“ Mit diesem Gedicht von Peter Hacks startete die Heupferdchen-Aktion in der Zusamaue. Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren und ihre Mütter waren dem Aufruf der Jugendorganisation des Landesbund für Vogel- und Naturschutz Bayern gefolgt. Unter Leitung von Viktoria Kreileder erkundeten sie voller Eifer die jahreszeitlichen Besonderheiten. Bunte Blätter und geheimnisvolle Früchte wurden fleißig gesammelt und gemeinsam bestimmt. Auf einem Erfassungsbogen konnten die kleinen und großen Forschenden ihre Beobachtungen notieren, Besonderheiten beschreiben und das gewählte Insekt, Tier oder die Pflanze zeichnen. Tatkräftig und fachkundig wurden sie dabei von Herman Knoblich aus Steinekirch unterstützt.

Kreative Herbstbilder

Auf ihrem Weg durch die Auenlandschaft konnte die Gruppe eine typische Entdeckung machen: Ein abgenagter Baumstamm und eine Rutsche in die Zusam. Dass ein oder mehrere Biber dafür verantwortlich sind, war allen sogleich bewusst. Es in der Natur zu sehen, war für alle etwas Besonderes. Aus den gesammelten Fundstücken bastelten die Kinder Herbstbilder. Den krönenden Abschluss bot die Verleihung der Zertifikate. Auch ein Vertreter der Gemeinde, Christian Weldishofer, war vor Ort und gratulierte den erfolgreichen und sichtlich stolzen Kindern und Müttern zum Heupferdchen-Abzeichen. (AZ)

