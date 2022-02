Zusmarshausen

"Am Kreuzle" in Steinekirch entsteht ein Neubaugebiet

Plus Im Norden des Dorfes wird Platz geschaffen für neue Wohnhäuser und Gewerbe. Die Anwohner haben allerdings noch eine Bitte.

Von Katja Röderer

Steinekirch wächst. Im Norden des Dorfes soll ein neues Baugebiet entstehen. Die Steinekircher selbst haben sich dafür stark gemacht, dass es den Namen "Am Kreuzle, Steinekirch" bekommt. Noch hat der Ort im Süden von Zusmarshausen etwa 500 Einwohnerinnen und Einwohner. Einige von ihnen waren extra in die Sitzung des Marktgemeinderats in Zusmarshausen gekommen, um das Baugebiet mitzugestalten. Sie wollten sichergehen, dass es keinen Ärger mit den neuen Nachbarn gibt. Denn der wäre wohl unausweichlich, wenn die Planer einen wichtigen Aspekt außer Acht lassen würden.

