Am Sonntag ist Herbstmarkt in Zusmarshausen

Am Sonntag, 15. September, findet wieder der Herbstmarkt in Zusmarshausen statt. An die 50 Firanten werden in der Marktgemeinde erwartet. Von 10 bis 17 Uhr können die Besucher hier durch die Gassen schlendern, allerlei Kulinarisches probieren und einen Blick in örtlichen Einzelhandelsgeschäfte werfen, die an diesem Sonntag geöffnet sind.

Die Zusmarshauser Gastronomiebetriebe und verschiedene Imbissbuden sorgen dafür, dass niemand hungrig auf dem Herbstmarkt unterwegs sein muss. Schließlich haben die Besucher am Sonntag die Gelegenheit, einen Einkaufsbummel durch die Straßen von Zusmarshausen zu unternehmen. Neben Einzelhandelsgeschäften haben auch weitere ortsansässige Firmen am Herbstmarkt ihre Türen geöffnet.

Humorvolle Lesung zur bayerischen Literaturgeschichte

Auch die Räume des Fairteilers in der Wertinger Straße 12, eine Initiative zur Lebensmittelrettung, sind dann geöffnet. Die Schülerinnen und Schüler der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau wollen den Herbstmarkt mit musikalischen Auftritten bereichern. Kunst und Kultur kommen an diesem Sonntag in Zusmarshausen ohnehin nicht zu kurz. Leseratten und Bücherwürmer können sich auf eine humorvolle Lesung mit Professor Klaus Wolf. Er liest ab 15 Uhr aus seinem Buch „Bayerische Literaturgeschichte – von Tassilo bis Gerhard Polt“ in den Räumen des Museums. Organisiert wurde die Lesung von den Freunden des Zusamtals.

Auch das Museum in der Augsburger Straße 11 hat am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Neben der Dauerausstellung „Geschichte eines schwäbischen Marktortes“ ist hier nun in der Abteilung „Geheimes Waldwerk Kuno“ ein Modell der Anlage zu besichtigen.

Regionalbuslinie 506 fährt am Sonntag nur eingeschränkt

Wegen des Herbstmarktes kann die AVV-Regionalbuslinie 506 am Sonntag von 5 bis 17 Uhr die Haltestellen „Zusmarshausen, Markplatz“, „Zusmarshausen, Post“ und „Zusmarshausen, Rothsee“ nicht anfahren. Als Ersatz dient die Haltestelle „Zusmarshausen, Schulzentrum“. (AZ)