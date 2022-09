Am Sonntag ist Herbstmarkt in Zusmarshausen

Feuerwehr, Vereine und Marktverwaltung sorgen am Sonntag für ein buntes Programm. Marktstände sind aufgebaut und viele Geschäfte geöffnet.

Es ist wieder Herbstmarkt in Zusmarshausen. Etwa 50 Fieranten bieten am Sonntag, 18. September, von 10 bis 17 Uhr ihre Waren und Leckereien an. Auch die Einzelhandelsgeschäfte haben an diesem Sonntag geöffnet. Die Schüler der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau sind am Marktplatz und an mehreren anderen Plätzen auf dem Jahrmarkt mit dabei. Die Marktkapelle stellt ihre Instrumente am Rathaus vor und wirbt um jugendlichen Musiker-Nachwuchs. Mehrere Zuser Vereine bieten an diesem Sonntag verschiedene Aktionen an, darunter auch der Katholische Frauenbund, der hier Handarbeiten wie Socken, Mützen oder Babyhosen verkaufen will.

Auch die TSV-Stockschützen sind auf dem Rathausplatz. Sie veranstalten ein Promi-Schieben um 14.45 Uhr und ein Schieben auf eine Zielwand mit Preisen.

Feuerwehr plant eine Schauübung beim Herbstmarkt in Zusmarshausen

Die Freiwillige Feuerwehr Zusmarshausen veranstaltet einen Tag der offenen Tür. Hier gibt es ab 10 Uhr ein Weißwurstfrühstück. In der Schulstraße werden Feuerwehrfahrzeuge ausgestellt. Für die Kleinen wird ein Kinderprogramm angeboten. Um 14 Uhr ist außerdem eine Schauübung der Feuerwehr geplant. Das Zusmarshauser Museum ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Auch das Rathaus öffnet seine Türen von 12 bis 17 Uhr. Wie im Bauhof auch, können die Zusmarshauser dann einen Blick hinter die Kulissen werfen. Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) bietet um 13, 15.15 und 16 Uhr Führungen durch das Rathaus an. An diesem Tag besteht die Gelegenheit, die neuen Büros und den Sitzungssaal im Rathaus zu besichtigen. Auch der Trau- und Empfangsraum im ehemaligen Pfarrhof steht den Besuchern an diesem Sonntag offen. (AZ)