Anhänger-Gespann eines 27-Jährigen kippt auf der Autobahn um

Am Freitagabend ereignete sich gegen 18 Uhr auf der Autobahn A8 bei Zusmarshausen in Fahrtrichtung München ein Unfall, wobei ein Wagen-Anhänger-Gespann umkippte, wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord mitteilt. Ein 27-Jähriger fuhr demnach mit seinem Auto und Anhänger auf der mittleren der drei Fahrspuren. Als er von einem Wagen mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur überholt wurde, schaukelte sich sein Anhänger durch den Fahrtwind auf. Der 27-Jährige versuchte noch, das Gespann durch Gegenlenken unter Kontrolle zu bringen, der Wagen und der Anhänger drehten sich jedoch. Dadurch löste sich der Anhänger und kam auf der rechten Fahrspur seitlich zum Liegen, das Auto des Mannes blieb auf der linken Fahrspur seitlich liegen. Die Autobahn musste zur Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. Der 27-jährige Fahrer wurde nicht verletzt, sein Wagen und der Anhänger erlitten einen Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Betonleitwand wurde durch den Unfall beschädigt und verschoben. (jah)

