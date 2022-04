Zusmarshausen

Anjeza aus Zusmarshausen erzählt vom ersten Auftritt bei "The Voice Kids"

Die zehnjährige Anjeza aus Zusmarshausen ist bei der Fernsehsendung "The Voice Kids" dabei. Sie träumt vom Leben als Musikerin.

Von Philipp Kinne

Einmal auf der großen Bühne stehen - der Traum der zehnjährigen Anjeza ist in Erfüllung gegangen. Am Freitagabend tritt sie im Fernsehen auf, vermutlich vor Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Sie ist Teil der Sat.1-Fernsehsendung "The Voice Kids". Dann wird sich zeigen, ob die beeindruckend kräftige Stimme der jungen Zusmarshauserin die Jury überzeugt.

