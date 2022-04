Anjeza aus Zusmarshausen verzaubert die "The Voice Kids"-Jury

Mit ihrer Performance des Songs "Human" begeistert Anjeza gleich zwei Juroren - und die lässt die Zehnjährige aus Zusmarshausen dann erst einmal zappeln.

Vor Millionen Fernsehzuschauern betrat Anjeza am Freitagabend die „Voice Kids“-Bühne und hoffte, zumindest einen in der Jury von ihrem Gesang zu überzeugen. Bei der Casting-Show „ The Voice Kids“, die inzwischen mit der zehnten Staffel auf den TV-Bildschirmen Deutschlands zurück ist, können Kinder ihr Gesangstalent unter Beweis stellen.

Die Jury besteht aktuell aus den Musikern Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier sowie Lena Meyer-Landrut. Die Jurymitglieder können die jungen Sängerinnen und Sänger erst sehen, wenn sie auf einen Buzzer drücken und sich dann mit ihrem Stuhl zur Bühne hin umdrehen. Damit entscheiden sie sich auch dafür, das Talent in ihr Team für den weiteren Wettbewerb aufzunehmen. Drehen sich mehrere Coaches um, dann haben die Künstlerinnen und Künstler dann die Qual der Wahl, zu welchem Coach sie gehen wollen.

"Wow!" - Alvaro ist sofort begeistert

Auch der zehnjährigen Anjeza aus Zusmarshausen gelang es am Freitagabend, mit ihrer Performance der gefühlvollen Ballade „Human“ von Christina Perri gleich zwei Stars zu begeistern. Lässig gekleidet in Jeans, Pullover und Turnschuhen begeisterte sie bereits nach wenigen Takten die Juroren mit ihrer glockenhelle, aber kraftvollen Stimme. Alvaro Soler entfuhr sofort ein bewunderndes „Wow!“ und auch Lena Meyer-Landrut war sichtlich angetan. Beide warfen sich vielsagende Blicke zu, die deutlich machten, wie großartig sie das Gehörte fanden. Als Erster buzzerte dann Alvaro, dicht gefolgt von Lena.

Wincent Weiss reicht sofort ein Taschentuch

Da Anjeza die Augen beim Singen geschlossen hatte, sah sie erst am Ende, dass sie die „Blind Audition“ gewonnen hatte, und brach erstmal vor Erleichterung in Tränen aus. Wincent Weiss stürmte gleich nach vorne und reichte Anjeza ein Taschentuch. Die Aufregung legte sich im Laufe des Gesprächs mit den Juroren wieder und schließlich musste sich für Anjeza für ein Team entscheiden. Hier zeigte sie schon echte Star-Qualitäten, denn sie ließ die beiden Coaches lange zappeln. Smudo lachte und sagte: „Anjeza, du bist knallhart, die können gleich nicht mehr.“ Die Zehnjährige sagte statt einer Antwort schließlich: „Ich sing ein Lied“, stimmte Lenas Hit „Strip“ an und gab so ihre Entscheidung für die Sängerin bekannt.

Nun ist das zehnjährige Talent aus Zusmarshausen eine Runde weiter und muss sich nun im Duell mit anderen Sängerinnen und Sängerinnen in den „Battles“ weiter beweisen, die am nächsten Freitag, 15. April, um 20.15 Uhr auf Sat 1 ausgestrahlt werden.

