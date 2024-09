Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Samstagnachmittag in Zusmarshausen unterwegs. Dort wird er von der Polizei kontrolliert. Die Beamten stellten dabei stark abgefahrene Vorderreifen an dem Wagen fest. Wegen der kühlen Temperaturen und dem einsetzenden Regen wurde die Weiterfahrt unterbunden. Laut Polizei erwartet den Mann nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (diba)