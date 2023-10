Zusmarshausen

12:53 Uhr

Apostelfiguren wachen wieder über Zusmarshausen

Sechs Helfer aus der Pfarrei haben nun die Figuren wieder an ihrem Platz in der Kirche zurückgestellt.

Plus Ein Jahr lang mussten die Besucher der Pfarrkirche auf die Anwesenheit der Apostel verzichten. Nun erstrahlen die Skulpturen in neuem Glanz.

Von Thomas Hack Artikel anhören Shape

Wie viele menschliche Apostel es zu Lebzeiten Jesu tatsächlich genau gegeben hatte, ist von Evangelium zu Evangelium mit leicht unterschiedlichen Angaben belegt – in aller Regel wird jedoch von der Anzahl Zwölf gesprochen. Doch letztendlich spielt das für die Gemeinde Zusmarshausen sicherlich ohnehin nur eine nebensächliche Rolle – wichtig ist für die dortige Christengemeinde vor allem, dass in der Pfarrkirche die besagten zwölf Apostel in der Gestalt von bemerkenswerten Skulpturen über die Gottesdienstbesucher wachen und eine gewisse Art von Beruhigung und Beständigkeit ausstrahlen.

Doch die Figuren sind menschengemacht und alles Menschengemachte unterliegt auch unerbittlich dem Mahlstrom der Zeit – sprich: die Skulpturen aus der Geschichtsepoche rund um das Jahr 1730 hatten dringend einem grundlegenden „Facelifting“ unterzogen zu werden. Ein ganzes Jahr lang mussten die Zusmarshausener Kirchgänger daher auf den altvertrauten Anblick von Jakobus, Johannes und weiteren verewigten Zeitzeugen Jesu Christi verzichten, denn die natürlichen Verwitterungserscheinungen konnten letzten Endes nicht mehr länger ignoriert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen