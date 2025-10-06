Auf den Spuren der Geschichte waren die Zusamtalfreunde in Memmingen unterwegs

Die „Freunde des Zusamtals“ wählten in diesem Jahr Memmingen als Ziel ihres Jahresausflugs aus. Zum einen reizte sie die historische Altstadt mit ihren Fachwerkbauten um den idyllischen Stadtbach und den prächtigen Häusern der noblen Bürgerschaft am Stadtplatz. Zum anderen lockte die sehenswerte Ausstellung im Haus der bayerischen Geschichte zum 500. Gedenkjahr des Bauernaufstandes. Als besonders reizvoll erlebten die über 40 Gäste aus dem Zusamtal die sprechende Holzdecke im Kramerzunfthaus. (AZ)
Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt
Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden