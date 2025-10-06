Icon Menü
Zusmarshausen: Auf den Spuren der Geschichte waren die Zusamtalfreunde in Memmingen unterwegs

Zusmarshausen

Auf den Spuren der Geschichte waren die Zusamtalfreunde in Memmingen unterwegs

Der Jahresausflug führte zum Gedenkjahr des Bauernaufstandes ins Unterallgäu.
    Gespannt lauschten die Zusamtalfreunde bei ihrem Gang durch Memmingen im ehemaligen Antoniterkloster den Ausführungen der Stadtführerin. Foto: Anni Hartmann

    Die „Freunde des Zusamtals“ wählten in diesem Jahr Memmingen als Ziel ihres Jahresausflugs aus. Zum einen reizte sie die historische Altstadt mit ihren Fachwerkbauten um den idyllischen Stadtbach und den prächtigen Häusern der noblen Bürgerschaft am Stadtplatz. Zum anderen lockte die sehenswerte Ausstellung im Haus der bayerischen Geschichte zum 500. Gedenkjahr des Bauernaufstandes. Als besonders reizvoll erlebten die über 40 Gäste aus dem Zusamtal die sprechende Holzdecke im Kramerzunfthaus. (AZ)

