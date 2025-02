Auf der Suche nach dem Vorfrühling

Dem Vorfrühling auf der Spur waren die „Freunde des Zusamtals“ bei ihrem Wanderausflug an den Lechspitz nahe der letzten Lechstaustufe vor der Mündung bei Niederschönenfeld. Auf leichten Wegen ging es am Lechufer entlang durch den lichten Auwald, dessen Laub noch in den Knospen sitzt und so der über dreißigköpfigen Wandergruppe viel Durchblick gewährte. Richtung Mündung war bald schon die Donau in Sicht, mit dem darüber liegenden Ufer von Marxheim. Am Spitz angekommen führte ein schmaler Pfad bis zum Endpunkt der Flusswanderung, wo Lech und Donau zusammenkommen. Von diesem Aussichtspunkt konnten die Zusamtaler Wanderfreunde die Gewässer nochmals ganz nah erleben.

