Zusmarshausen

vor 55 Min.

Aufmerksame Kassiererin ertappt in Zusmarshausen eine Ladendiebin

Eine aufmerksame Kassiererin hat am Mittwoch in Zusmarshausen eine Ladendiebin ertappt.

Eine aufmerksame Kassiererin hat am Mittwoch in Zusmarshausen eine Ladendiebin ertappt. Die 37-Jährige war in einem Discount-Markt an der Wertinger Straße unterwegs. Als die Frau gegen 11.10 Uhr den Kassenbereich verlassen wollte, wurde sie von der Angestellten aufgehalten. Die Waren im Wert von sechs Euro wurden eingesteckt, ohne zu bezahlen. Laut Polizei wird sie nun wegen Ladendiebstahls angezeigt. (thia)

