Aufmerksame Kassiererin erwischt Ladendieb in Zusmarshausen

Ein 19-Jähriger präpariert seine Jacke so, dass er reichlich gestohlene Waren dort unterbringen kann. Einer Kassiererin fallen die dicken Taschen jedoch auf.

Einen dreisten Ladendieb hat eine Kassiererin am Dienstag gegen 19 Uhr in einem Supermarkt in der Wertinger Straße in Zusmarshausen erwischt. Der 19-Jährige hatte an der Kasse lediglich eine Packung Saft auf das Kassenband gelegt.

Die Kassiererin bemerkte jedoch, dass sowohl der mitgeführte Rucksack des Mannes, als auch seine Jackentaschen prall gefüllt waren. Es stellte sich heraus, dass die Jacke des Mannes am Innenfutter großflächig aufgeschnitten war und sich darin gestohlene Waren im Wert von rund 50 Euro befanden. Da der Mann zudem ein Messer bei sich hatte, wird er laut Polizei nicht nur wegen eines einfachen Diebstahls, sondern wegen des schwerwiegenderen Deliktes eines Diebstahls mit Waffen angezeigt. (thia)