Ausflug zur Oberbechinger Kapelle am 31. August

„Landschaft, Geschichte und Kultur in der schwäbischen Heimat aufsuchen“ – das ist das Motto des Sommerprogramms der „Freunde des Zusamtals“. Start für drei geplanten Ausflüge ist am Sonntag, 31. August. Es geht in den Landkreis Dillingen, nach 0berbechingen, wo eine der sieben Holzkapellen steht, die in den letzten Jahren im Donautal entstanden sind. Namhafte Architekten haben die Kapellen als Wegmarken entworfen, vorwiegend an Fahrradwegen. Franz Lattke, Architekt aus Augsburg, hat die Oberbechinger Kapelle in die freie Landschaft über das Dattenhauser Ried gesetzt. Zur Besichtigung lädt ein kleiner Spaziergang ein. Für gehbehinderte Personen steht ein Kleinbus bereit, der zur Kapelle fährt. Weitere Interessierte reisen mit dem Pkw an, Fahrgemeinschaften werden empfohlen. Nach der Besichtigung soll eine Einkehr im Oberbechinger Biergarten den Ausflug abrunden. Wer es sportlicher haben will, kann sich am gleichen Tag einer Motorradtour ins Schwäbische anschließen, angeführt von Bürgermeister Bernhard Uhl, Anmeldung bei Anni Hartmann unter Telefon 08291/291 an. (AZ)

