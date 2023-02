Zusmarshausen

vor 50 Min.

Ausgelassene Stimmung bei "Zus wie es singt und lacht"

Die Showfunken aus Taufkirchen ernteten in der Schwarzbräuhalle in Zusmarshausen jubelnden Applaus.

Plus Die Wohltätigkeitsveranstaltung in der Schwarzbräuhalle in Zusmarshausen ist endlich zurück. Was für ein Abend!

Von Michaela Krämer

Bis tief in die Nacht hinein war die Stimmung in Zusmarshausen bestens und die Faschingsfans waren nicht mehr zu bremsen. Dank der fleißigen Ortsvereine mit ihren vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern kamen die Gäste voll auf ihre Kosten. Ohne die Vereine wäre diese große Veranstaltung auch nicht durchzuführen. Mit bunten Luftballons war die Halle geschmückt und auf der Bühne wirbelte bereits die Kindergarde der Zusamtaler Bettschoner.

