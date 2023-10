Auszeichnung: Der Landkreis Augsburg ist jetzt "Fairtrade-Landkreis"

Im Rahmen des Regionalmarktes in Zusmarshausen erhielt das Augsburger Land eine Auszeichnung.

An die 40 Direktvermarkter waren vor Kurzem beim Regionalmarkt rund um die Realschule in Zusmarshausen vertreten. Bei herrlichem Sonnenschein präsentierten sie Produkte wie Honig und Marmeladen oder Käse-, Wurst- und Wildspezialitäten, die von den Besuchern vor Ort auch gekostet werden konnten. Zudem gab es Kunsthandwerk und vieles mehr zu sehen. Höhepunkt der Veranstaltung war die Auszeichnung des Landkreises Augsburg, der sich ab sofort "Fairtrade-Landkreis" nennen darf. Auf dem Bild zeigt Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz (links) mit Sabine Grünwald und Hubert Kraus (beide stellvertretend für den Landrat) die Urkunde. Mit dem Label gehört der Landkreis nun zu bundesweit etwa 40 Landkreisen, die sich für den fairen Handel stark machen. Dazu gehört beispielsweise, dass bei Sitzungen auf Kreisebene fair gehandelter Kaffee auf den Tisch kommt. Auch Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomie-Betriebe müssen sich an dem Projekt beteiligen. Mehr Bilder vom Tag der Regionen finden Sie bei und im Internet unter www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/zusmarshausen-der-regionalmarkt-in-zusmarshausen-lockt-viele-besucher-an

