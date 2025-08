Auto Club Europa prämiert Sortimo Ladepark

Der Sortimo-Ladepark errang bei der Clubinitiative des ACE 2024 zusammen mit zwei Ladeparks in Nürnberg und Chemnitz unter 189 getesteten Schnell-Ladestationen den Spitzenplatz. Überzeugt hatte vor allem sein Gesamtkonzept. Auf der Sortimo-Ladeanlage befinden sich rund 80 Ladepunkte mit verschiedenen Leistungsstufen, die in eine Grünanlage mit Spielplatz eingebettet sind. Gastronomie sowie Getränke- und Snack-Automaten sind vorhanden, die Anlage ist barrierefrei. Für den ACE als Mobilitätsbegleiter war es beim Test unter dem Motto „Hat Deutschland Ladepower?“ wichtig, dass die Schnell-Lademöglichkeiten an Autobahnen und in der Nähe von Bundesstraßen reibungslos funktionieren und es sich an ihnen auch problemlos beim Ladevorgang pausieren lässt.

Was braucht es, damit mehr E-Fahrzeuge genutzt werden?

Anlässlich der Übergabe der Urkunde für den Spitzenplatz führten der Vorsitzende des ACE-Kreises Schwaben, Harald Eckart, und der verkehrspolitische Sprecher, Harald Güller, ein Gespräch mit Dominik Chytry, dem Business Development Manager von Sortimo. Kernthema war die weitere Entwicklung von Elektromobilität und die Zukunft des Sortimo-Ladeparks. Chytry zeigte sich mit der bisherigen Kundenresonanz zufrieden, sieht aber noch Luft nach oben. Gerade für Langstreckenreisende und Pendler habe sich die Verbindung von Laden und guter Rastmöglichkeit bewährt. Für die weitere Entwicklung wünscht sich der Manager für die Preistransparenz, dass sich deutschlandweit ein kWh-basiertes Preis-System durchsetzt und auch überall die Bezahlung ohne vorherige Registrierungen bzw. besondere Karten möglich ist. Wichtig seien auch das Angebot von mehr bezahlbaren Kleinwagen und ein intakter Gebrauchtwagenmarkt. (AZ)

