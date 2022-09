Auto fährt in Zusmarshausen in einen Gartenzaun

Eine 86-Jährige fährt mit ihrem Auto in Zusmarshausen gegen einen Zaun. Vermutlich schätzte sie wegen des starken Regens den Abstand falsch ein.

Eine 86-Jährige ist in Zusmarshausen mit ihrem Auto gegen einen Zaun gefahren. Das teilt die Polizei mit. Demnach war die Frau am Samstag gegen 17.30 Uhr in der Gartenstraße unterwegs. Als sie an einem geparkten Auto vorbeifuhr, unterschätzte sie den Abstand zum Gartenzaun und es kam zum Unfall. Die Polizei geht davon aus, dass die Dame den Abstand wegen des starken Regens falsch einschätzte. Sie blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 4000 Euro. (kinp)