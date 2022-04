Auto in Zusmarshausen angefahren und abgehauen

Eine böse Überraschung erlebte eine Frau in Zusmarshausen, als sie am Samstag von ihrem Einkauf zurückkam. Nun sucht die Polizei Zeugen für einen Unfall.

Am Wochenende kann es auf dem Parkplatz eines Discounters schon mal eng zugehen. Aber am Samstag musste eine 52-jährige Frau in Zusmarshausen eine unangenehme Entdeckung machen.

Denn nach Angaben der Polizei wurde zwischen 13.45 und 14 Uhr wurde auf dem Lidl-Parkplatz an der Wertinger Straße in Zusmarshausen der VW Tiguan einer 52-jährigen Frau angefahren. Vermutlich wurde das Auto durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Am geschädigten Fahrzeug wurde ein rötlicher Farbabrieb festgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro.´

Polizei Zusmarshausen sucht Zeugen

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zusmarshausen, Telefon 08291/18900 in Verbindung zu setzen. (lig)