Auto rollt in Zusmarshausen los und prallt gegen anderes Fahrzeug

Eine 59-Jährige parkt in Zusmarshausen vor dem Wertstoffhof und will Altglas entsorgen. Plötzlich macht sich ihr Skoda selbstständig und rollt los.

Diese Form des autonomen Fahrens war sicherlich nicht beabsichtigt. Eine 59-Jährige hatte am Montag gegen 11.35 Uhr in der Römerstraße in Zusmarshausen beim Wertstoffhof geparkt, um Altglas zu entsorgen.

Offenbar aber vergaß die Autofahrerin, ihren Skoda gegen ein Wegrollen zu sichern. Dieser machte sich laut Polizei selbstständig und stieß gegen den Kia eines 34-jährigen Mannes. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (thia)