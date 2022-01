Auto streift im Vorbeifahren Spiegel in Zusmarshausen

Zu einem Spiegelklatscher kam es am Donnerstagnachmittag in Zusmarshausen. Der Sachschaden: Rund 300 Euro, teilt die Polizei mit.

Die Polizei berichtet von einem kleinen Unfall in Zusmarshausen. Demnach fuhr am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ein 74-Jähriger mit seinem Ford durch Augsburger Straße und streifte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Opel. Die jeweiligen Außenspiegel wurden dabei beschädigte. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. (kinp)