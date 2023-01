Autofahrer fährt gegen Ladesäule in Zusmarshausen und flüchtet

Ein schwarzer Audi fährt am Donnerstagabend gegen eine Tesla-Ladesäule in Zusmarshausen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtet der Fahrer auf die Autobahn.

Ohne sich um einen Schaden zu kümmern, fuhr ein Autofahrer in Zusmarshausen nach einem Unfall davon. Das berichtet die Polizei. Demnach war der Fahrer eines schwarzen Audi A3 am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr rückwärts gegen eine Tesla-Ladesäule an der großen Elektro-Tankstelle in Zusmarshausen geprallt. Anschließend flüchtete der Fahrer in Richtung Autobahn. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 1000 Euro. Die Beamten bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 08291 1890-0. (kinp)