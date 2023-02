Autofahrer fährt über den Gehweg und baut einen Unfall

Weil ein Autofahrer rückwärts in sein Grundstück fahren will, ist für einen Moment die Straße blockiert. Dies dauert einem 67-Jährigen zu lange, es kommt zum Zusammenstoß.

Ein ungeduldiger Autofahrer hat am Dienstagvormittag in Zusmarshausen einen Unfall verursacht. Der 67-Jährige wollte sich über den Gehweg an einem einparkenden Wagen vorbeischlängeln.

Ein 66-jähriger Renault-Fahrer wollte um 10.50 Uhr in der Waldstraße rückwärts in sein Grundstück fahren. Daher stand er laut Polizei kurzzeitig quer auf der Fahrbahn. Der 67-jährige Opel-Fahrer wollte offenbar nicht warten, und fuhr über den Gehweg hinter dem rückwärts rangierenden Renault vorbei, was aber misslang. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. (thia)