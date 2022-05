Autofahrer gerät in Zusmarshausen betrunken in eine Kontrolle

Ein 65-Jähriger muss nach eine Polizeikontrolle in Zusmarshausen für mindestens einen Monat seinen Führerschein abgeben. Die Polizei erwischte ihn mit 0,6 Promille.

Mindestens für einen Monat muss ein 65-Jähriger auf seinen Führerschein verzichten. Der Mann war am Samstag gegen 10.35 Uhr in Zusmarshausen in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemluftalkoholkonzentration von knapp 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, und den Fahrer erwartet nun laut Polizei eine entsprechende Anzeige. (thia)