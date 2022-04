Autofahrer gibt in Zusmarshausen nach Streifkollision Gas

Zwei Autofahrer bleiben in Zusmarshausen an den Außenspiegeln hängen. Als der eine Fahrer wendet, fährt der andere wieder los.

Zwei Autofahrer sind am Montag im Herrenanger in Zusmarshausen an ihren Außenspiegeln hängen geblieben. Zwar hielten die beiden Fahrer nach dem Unfall an, einer aber trat dann plötzlich wieder aufs Gaspedal.

Passiert ist der Unfall laut Polizei gegen 8.20 Uhr. Dabei ging der Spiegel am schwarzen VW Caddy eines 46-jährigen Mannes zu Bruch. Dieser wendete daraufhin und sah das Auto seines Unfallgegners etwa 300 Meter vor sich stehen. Allerdings fuhr dieser dann plötzlich wieder los, und der 46-Jährige konnte ihn nicht mehr einholen. Vom Fahrzeug des Unfallgegners ist nur die Farbe Schwarz bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. (thia)