Eine Polizeistreife hielt am Samstag gegen 18.40 Uhr in Streitheim bei Zusmarshausen einen Autofahrer an. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei 2,8 Promille. Daher wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. (diba)

