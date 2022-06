Autofahrer mit roten Kopf macht in Zusmarshausen die Polizei misstrauisch

Ein 57-Jähriger gerät in Zusmarshausen in eine Verkehrskontrolle. Da der Fahrer einen auffällig roten Kopf hat und sich leere Bierflaschen im Auto befinden, schauen sie genauer hin.

Die ungewöhnlich rote Gesichtsfarbe eines Autofahrers hat die Polizei am Sonntag misstrauisch werden lassen. Der 57-Jährige war um 13.40 Uhr in eine Verkehrskontrolle geraten.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann nicht nur einen auffällig roten Kopf, sondern in seinem Fahrzeug auch neben einer leeren Bierkiste ein leeres Sixpack liegen. Die Beamten schauten daher doch einmal genauer hin. Wie vermutet, ergab ein durchgeführter Alkotest ein positives Ergebnis. Mit 1,06 Promille, also laut Polizei knapp unter der kritischen Grenze von 1,1 Promille, hatte der 57-Jährige dann aber noch Glück, sich noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit zu bewegen. Ihn erwarten dennoch ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro. (thia)