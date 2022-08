Autofahrer muss nach Kontrolle in Zusmarshausen seinen Führerschein abgeben

Weil er zu viel Alkohol getrunken hatte, muss ein 55-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Die Polizei stoppte den Mann am Sonntagabend in Zusmarshausen.

Mit 0,8 Promille Alkohol im Blut stoppte die Polizei einen Autofahrer in Zusmarshausen. Wie die Beamten berichten, war der 55-Jährige aus dem Kreis Günzburg am Sonntagabend in der Schloßstraße unterwegs. Weil er deutlich nach Alkohol gerochen habe, führte die Polizei einen Test durch. Nun muss der 55-Jährige mit 500 Euro Bußgeld sowie einem Monat Fahrverbot rechnen, teilt die Polizei mit. (kinp)