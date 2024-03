Autofahrer überholt zu knapp: Anzeige droht

Mindestens eineinhalb Meter Abstand muss ein Autofahrer halten, wenn er Radfahrer überholt. Das ist in Zusmarshausen nicht geschehen. Mit gefährlichen Folgen.

In eine gefährliche Situation hat ein Autofahrer am Samstagmittag ein Ehepaar auf seinen Fahrrädern gebracht, wie die Polizei Zusmarshausen mitteilt. Die beiden waren auf einer Straße in einem Ortsteil von Zusmarshausen unterwegs. Der Autofahrer überholte den Radfahrer und die Radfahrerin, hielt jedoch den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern innerhalb einer geschlossenen Ortschaft oder zwei Meter außerhalb einer Ortschaft nicht ein, sodass die beiden Radfahrer in den Grünstreifen ausweichen mussten. Der Fahrer des Wagens fuhr anschließend einfach weiter. Ihn erwartet nun eine Anzeige. (jah)

