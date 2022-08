Autofahrerin missachtet "Rechts vor Links" und baut Unfall in Zusmarshausen

Eine 23-Jährige missachtet an einer unübersichtlichen Kreuzung in Zusmarshausen die Rechts-Vor-Links-Regel. Deshalb kommt es zu einem Unfall, berichtet die Polizei.

Zu einem Unfall an einer unübersichtlichen Kreuzung in Zusmarshausen ist es am Mittwoch gegen 16.30 Uhr gekommen, berichtet die Polizei. Demnach war eine 23-Jährige mit ihrem Hyundai auf der Augsburger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Frühlingstraße hielt sie an, ragte jedoch mit ihrer Fahrzeugfront bereits in die bevorrechtigte Frühlingstraße. Diese befuhr ein 69-jähriger Mann mit einem Mercedes in Richtung Rothsee.

Da er einem geparkten Fahrzeug ausweichen musste, fuhr er auf die linke Fahrbahnseite und streifte dort die Front des Autos der 23-jährigen. Diese hatte in diesem Fall ausgesprochenes Pech, da sie trotz der unglücklichen Umstände als Unfallverursacherin gilt, berichtet die Polizei. Denn die Vorfahrt gilt über die gesamte Fahrbahnbreite, auch wenn der 69-Jährige in diesem Fall, aufgrund der Gegebenheiten, nicht ganz rechts fahren konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro, schätzen die Beamten. (kinp)