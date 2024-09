Bahnausbau: Kaum Gegenwind beim Besuch des Info-Mobils in Zusmarshausen

Ula ist zurück. Das Info-Mobil der Bahn tourt wieder durch die Region, um die Menschen vor Ort über die geplante Bahn-Schnellstrecke zwischen Ulm und Augsburg zu informieren. Schon 2021 war das Info-Mobil am Rathaus in Zusmarshausen zu Gast. Als die Mitarbeiter genau drei Jahre später am selben Ort wieder mit den Zusmarshausern ins Gespräch kommen, scheinen sie beinahe selbst etwas überrascht zu sein.

Die Stimmung habe sich verändert, sagen die Mitarbeiter, als sie vor ihrem neuen Info-Mobil auf die nächsten Besucher warten. Die aktuelle Version von Ula ist mit Rampen statt Treppen ausgerüstet, um Eltern mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrern den Zutritt zu erleichtern. Im Inneren stehen Touchscreens mit interaktiven Karten bereit. Die kleinen Gäste können sich bei einem Planungsspiel der Bahn ausprobieren.

Persönliche Betroffenheiten rücken in den Fokus

Um die Mittagszeit ist es hier etwas ruhiger. Ein Mitarbeiter erzählt, dass morgens mehr los gewesen sei, da habe er „viele gute Gespräche geführt“. Die Fragen der Menschen sind heute konkreter als noch vor drei Jahren: Was geschieht mit einer bestimmten Kreuzung oder einer bestimmten Straße? Inwiefern ist das eigene Grundstück von den Plänen der Bahn betroffen? Überhaupt geht es nun immer mehr um persönliche Betroffenheiten. Vor allem Landwirte, Land- und Waldbesitzer oder Vertreter aus der Industrie hätten jetzt Fragen, wie eine Bahn-Mitarbeiterin berichtet.

Zu dieser Gruppe gehört auch Frank Hammerbacher aus Horgau. Als noch mehrere Trassen zur Auswahl standen, habe er überlegt, wegzuziehen, erzählt er. „Aber wenn das Projekt so verwirklicht wird, wie es jetzt geplant ist, ist das eine gute Sache“.

Manch ein Besucher geht beruhigt wieder nach Hause

Die Bahnmitarbeiterin bedauert, dass sie viele konkrete Fragen noch nicht beantworten kann. Es sei einfach zu früh. Trotzdem habe sie sich gefreut, dass sie an diesem Tag schon einen Besucher über den Bahnausbau informieren konnte, der anschließend sagte, er gehe jetzt beruhigt nach Hause.

Insgesamt nehmen die Ula-Mitarbeiter in Zusmarshausen kaum Gegenwind wahr. Seit dem letzten Besuch hat sich vieles getan: Das Projektteam der Bahn hat eine Vorzugstrasse bekannt gegeben. Damit ist klar, wo die beiden neuen Gleise für Fern- und Güterverkehr zwischen Ulm und Augsburg verlaufen sollen. 2025 entscheidet der Bundestag, ob die Schnellstrecke wie vorgeschlagen gebaut wird. Ein Planer, der am Info-Mobil Auskunft gibt, berichtet: Bis diese Trasse zustande kam, seien außergewöhnlich viele Anregungen aus der Region aufgenommen worden. „Wahrscheinlich sind wir da einmalig in Deutschland“, überlegt er.

Besucher: „Ein Bahnhof vor Ort wäre für uns günstig“

Sicher ist er sich, dass der geplante Bahnhalt bei Zusmarshausen die Stimmung vor Ort beeinflusst habe. Roland Heim aus dem Nachbarort Landensberg im Landkreis Günzburg scheint dies zu bestätigen: „Ein Bahnhof in Wollbach wäre für uns günstig“, sagt er. Zum Info-Mobil sei er gekommen, weil er ein Haus in Landensberg hat. Auch wenn er selbst die Fertigstellung der Bahnstrecke vielleicht nicht mehr miterlebe, so habe er doch Kinder und Enkelkinder. Deshalb wolle er sich informieren.

Ein Zusmarshauser, der kurz beim Info-Mobil vorbeischaut, muss regelmäßig eine weitere Strecke pendeln. „Das alles dauert viel zu lange“, findet er und berichtet von anderen Fernstrecken, auf denen die Züge derzeit nur langsam vorankommen würden. Ein Bahnmitarbeiter erklärt: „Grundsätzlich haben wir Konsens. Die Leute wissen, dass wir an der Infrastruktur arbeiten müssen“. Elementare Fragen, etwa ob das Bahnprojekt Ulm-Augsburg notwendig sei, habe es in Zusmarshausen eher nicht mehr gegeben.

Hier hält das Info-Mobil der Bahn im Landkreis Augsburg

Weitere Termine: Das Info-Mobil der Bahn kommt am Dienstag, 1. Oktober, auf den Rathausplatz nach Adelsried und am Donnerstag, 17. Oktober, vor das Mehrzweckgebäude in Hirblingen in der Wertinger Straße 35A. Es ist jeweils von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr geöffnet.