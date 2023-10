Bahnausbau: Zusmarshausen startet eine Petition

Plus Die Marktgemeinde braucht mehr Zeit, um sich zum Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg zu äußern. Jetzt soll eine Unterschriftensammlung helfen.

Jeder kann eine Petition starten. Die Marktgemeinde Zusmarshausen macht das jetzt auch. Grund dafür ist das Raumordnungsverfahren, das zurzeit wegen des geplanten Bahnausbaus zwischen Ulm und Augsburg läuft. Die Regierung von Schwaben hat alle Beteiligten gebeten, sich bis Ende Oktober zu dem Milliardenprojekt der Bahn zu äußern. Zu wenig Zeit, um die elf Aktenordner durchzuarbeiten, finden die Zusmarshauser. Jetzt werden Unterschriften gesammelt.

Mit dem Raumordnungsverfahren will die Regierung von Schwaben herausfinden, wo sich Konflikte ergeben könnten, wenn die geplante Schnellstrecke für ICE und Güterzüge zwischen Ulm und Augsburg gebaut wird. Welche Auswirkungen hätte die Bahnstrecke beispielsweise auf die Landschaft, den Verkehr oder die Siedlungen, wenn hier Züge mit bis zu 300 Stundenkilometern unterwegs sind?