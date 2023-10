Bahnstrecke Ulm-Augsburg: 17 Kommunen unterstützen Petition aus Zusmarshausen

Zusmarshausen braucht mehr Zeit, um sich zum Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg zu äußern. Deshalb wurde eine Petition gestartet. Nun beteiligen sich andere Kommunen.

Der 500-seitige Bericht zum geplanten Bahnausbau füllt ganze elf Aktenordner. Dabei geht es darum, wo eine Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg verlaufen könnte. Mit dem Raumordnungsverfahren will die Regierung von Schwaben herausfinden, wo sich Konflikte ergeben könnten, wenn die geplante Schnellstrecke für ICE und Güterzüge zwischen Ulm und Augsburg gebaut wird.

Weil es dabei um wichtige Fragen für die Gemeinden geht, sollen diese Gelengeheit haben, ihre Bedenken zu äußern. Allerdings soll es schnell gehen. Gerade einmal sieben Wochen wurden eingeräumt, um den Bericht durchzuarbeiten. Aus Sicht der Gemeinde Zusmarshausen ist das zu knapp bemessen. Deshalb wurde eine Petition gestartet.

Mit ihrer Unterschrift auf den Petitionslisten haben nun 17 Bürgermeister aus zwei Landkreisen die Unterstützung der von Bürgermeister Bernhard Uhl initiierten Petition zur Fristverlängerung für die Stellungnahmen im Raumordnungsverfahren bekräftigt. Bei einem gemeinsamen Termin haben die Gemeindevertreter aus Altenmünster, Adelsried, Aystetten, Bibertal, Burgau, Gersthofen, Günzburg, Horgau, Jettingen-Scheppach, Kammeltal, Kötz, Landensberg, Leipheim, Röfingen, Wehringen, Welden und Zusmarshausen die Petition persönlich unterzeichnet.

Wie wird eine neue Bahntrasse das Landschaftsbild verändern?

"Der Neubau der Bahntrasse zwischen Ulm und Augsburg wird das Landschaftsbild und die regionale Entwicklung in unserer Region für immer verändern", heißt es in einer Mitteillung der Gemeinde Zusmarshausen. „Bei einem dermaßen einschneidenden und landschaftsverändernden Jahrhundertprojekt muss es doch möglich sein, den Betroffenen auch eine ausreichende Frist zur Stellungnahme einzuräumen“, so Bürgermeister Bernhard Uhl. „Spätere Korrekturen von Mängeln, Nachteilen oder Unstimmigkeiten sind oftmals nur schwer oder gar nicht mehr möglich.“

Ziele des Bahnausbaus Der Bund will die Fahrgastzahlen im Bahnverkehr bis 2030 verdoppeln. Auch der Güterverkehrs soll um 25 Prozent wachsen. Die Kapazitäten der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg sind schon jetzt ausgelastet. Güterzüge, Fernzüge und Nahverkehrszüge teilen sich die Gleise. Lange war geplant, ein drittes Gleis neben die heutige Bahnstrecke zu legen. Inzwischen wird damit gerechnet, dass dies nicht ausreichend Kapazitäten schafft, sodass zwei neue Gleise geplant werden.

Vorgaben des Bundes : Der Bund hat den Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg beauftragt und die Parameter festgelegt. Um Güterverkehr auf der Strecke zu ermöglichen, sollen Steigungen maximal acht Promille betragen. Die Vorgabe wirkt sich auf Brückenhöhen und Tunnel aus. Damit der Fernverkehr bis zu 300 Kilometer pro Stunde fahren kann, sind Kurvenradien von etwa vier Kilometern geplant. Außerdem sollen die Züge im Deutschlandtakt fahren und deshalb die Fahrzeit von maximal 26 Minuten (30 Minuten mit Haltezeiten) nicht überschreiten.

Sorgen der Anwohner: An allen vier möglichen Bahntrassen zwischen Ulm und Augsburg wächst der Widerstand der Anwohner. Sie fürchten vor allem zusätzliche Belastungen durch Verkehrslärm, Eingriffe in die Natur, eine Zerschneidung der Landschaft und einen Werteverlust ihrer Grundstücke und Immobilien.

Ziele der Kommunalpolitik: Kein Bahnausbau ohne Mehrwert für die Region, fordern Kommunalpolitiker in der Region. Sie wollen eine Verbesserung des Nahverkehrs erreichen, den barrierefreien Ausbau der Bahnhöfe und eine Anpassung des Lärmschutzes an heutige Standards entlang der Bestandsstrecke. Sie fordern, dass sich die Pläne für den Bau der neuen Trasse nicht allein an den Kosten orientieren, sondern auch mit den Belangen der Anwohner abgestimmt werden. (kabe)

Als Bürgermeister und Kreisrat betont er: „Es geht hier nicht um die Trassenvarianten, sondern lediglich darum, dass den betroffenen Kommunen und allen Trägern öffentlicher Belange eine faire und angemessene Frist zur Prüfung eingeräumt wird.“ Aktuell haben sich nahezu 2.000 Bürgerinnen und Bürger in die Petitionslisten eingetragen. (AZ)