Bald gibt es in Zusmarshausen drei Standesämter unter einem Dach

Ab Januar 2023 gehören Adelsried und Kutzenhausen zum Standesamtsbezirk Zusmarshausen. Dadurch ändert sich einiges für die Bürger.

Der Weg zum Standesamt wird etwas weiter für die Menschen in Adelsried und Kutzenhausen. Nur beim Heiraten gilt das nicht. Denn auch wenn die beiden Gemeinden ihre standesamtlichen Zuständigkeiten im Januar 2023 nach Zusmarshausen abgeben, dürfen die Bürgermeister in Adelsried und Kutzenhausen weiterhin Trauungen vornehmen. Einiges wird sich trotzdem ändern.

So gehören Adelsried und Kutzenhausen ab sofort zum Standesamtsbezirk Zusmarshausen. Damit geben die Gemeinden Adelsried und Kutzenhausen nicht nur die Aufgaben eines Standesamtes nach Zusmarshausen ab, sondern ihre komplette Zuständigkeit. Damit haben sich die Gemeinden für eine große Übertragung entschieden. Das hat aus Sicht der Zusmarshauser gleich mehrere Vorteile. So würden unter anderem Fehlerquellen durch verschiedene Register und Siegel vermieden, wie es dort aus dem Rathaus hieß.

Unterschrieben offiziell die Zusammenlegung der Standesämter (von links): Landrat Martin Sailer neben den Bürgermeistern Andreas Weißenbrunner, Bernhard Uhl, Sebastian Bernhard. Foto: Katja Röderer

Außerdem werden durch die Zusammenlegung Kosten gespart. In Zusmarshausen geht man davon aus, dass sich die Gesamtzahl der Standesbeamten reduziert und dass die Mitarbeiter, die nun in Zusmarshausen im Standesamt arbeiten, an Kompetenz gewinnen. Davon sollen am Ende wiederum die Bürger profitieren. Geplant ist, noch eine Teilzeitkraft im Zusmarshauser Standesamt einzustellen. Es gebe immer weniger Anlässe, die es erfordern, persönlich beim Standesamt vorzusprechen, sodass eine Entfernung von rund 20 Kilometern vom Wohnort zum Standesamt zumutbar sei, wie es in Zusmarshausen hieß. Zumal immer mehr Dienstleistungen ohnehin online angeboten werden.

Zusmarshausen hatte schon vor einiger Zeit die räumlichen Voraussetzungen geschaffen, und das Standesamt getrennt vom Einwohnermeldeamt in Zimmer 1 des Rathauses in Zusmarshausen untergebracht. Pro Einwohner erhebt die Marktgemeinde nun eine Umlage von 5,50 Euro von Adelsried und Kutzenhausen. So hat es der Zusmarshauser Marktrat einstimmig entschieden.

Standesamt: Kutzenhausener Bürgermeister hofft auf Einsparungen

Der Kutzenhausener Gemeinderat hatte in seiner letzten Sitzung ebenfalls geschlossen für die vollständige Aufgabe des eigenen Standesamtes gestimmt. Hintergrund waren die hohen Kosten bei gleichzeitig geringer Auslastung. Im vergangenen Jahr hatten die Ausgaben für das Standesamt mit 18.000 Euro die Einnahmen von 2.500 Euro weit überstiegen. Mit neun Eheschließungen, zehn Sterbefällen, vier Namensänderungen, drei Vaterschaftsanerkennungen, einer Nachbeurkundung bei Auslandsgeburt und 14 Kirchenaustritten hätte sich der Aufwand schon 2021 nicht mehr gelohnt, ein eigenes Standesamt zu betreiben, so Bürgermeister Andreas Weißenbrunner. Eine kleine Gemeinde habe immer Schwierigkeiten, ein Standesamt rund um die Uhr zu betreiben und die Fachkenntnisse vorzuhalten.

Es könnten noch weitere Gemeinden in Zusmarshausen hinzukommen

Die Aufgaben des Standesamts Adelsried wurden von Zusmarshausen schon im April 2021 übernommen, weil in Adelsried Personalmangel herrschte. Im September stimmte der Gemeinderat hier ebenfalls für die vollständige Aufgabe des Standesamtes vor Ort. Andere Gemeinden, die zuletzt in diesem Zusammenhang genannt worden waren, wie Welden oder Altenmünster, hätten sich noch nicht entschieden, berichtete Weißenbrunner, Dinkelscherben habe die Aufgabe seines Standesamtes inzwischen ausgeschlossen.

Neben der Kostenersparnis erhofft sich Weißenbrunner für seine Bürger einen besseren Service. Diesen strebt er auch im eigenen Rathaus an. Nach seinen Worten soll schon im November das "Digitale Rathaus" in Kutzenhausen Wirklichkeit werden, sprich, alle Verwaltungsleistungen sollen über die Internetseite der Gemeinde jederzeit online nutzbar sein.