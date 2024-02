Barken in der Zusser Gartenstraße werden wieder weggeräumt

Der Protest der Anwohner in der Gartenstraße war erfolgreich. Für die Schulkinder wurde jetzt eine andere Lösung gefunden.

Jetzt also doch keine Einbahnstraße. Seit Wochen schon sorgt die Gartenstraße in Zusmarshausen für Diskussionen. Ursprünglich ging es darum, hier den Schulweg für die Kinder aus dem Wohngebiet Steineberg sicherer zu machen. Die Einbahnstraße, die deshalb in der Gartenstraße eingerichtet wurde, ärgerte jedoch viele Anwohner. Jetzt gibt es eine neue Lösung.

Die Einbahnregelung in der Gartenstraße ist damit wieder vom Tisch. Sie galt seit dem 15. Januar. Autofahrer durften seither nur noch von der Augsburger Straße kommend in Richtung Wohngebiet fahren. Doch kaum waren Barken und Schilder aufgestellt, hagelte es Kritik an der Regelung. 228 Unterschriften gingen im Rathaus in Zusmarshausen ein. In mehreren Gesprächsrunden bemühten sich Anwohner, Rathausmitarbeiter und Familien aus dem Wohngebiet Steineberg, eine andere Lösung zu finden.

Wie die Gartenstraße zur Einbahnstraße wurde

Begonnen hatte alles damit, dass Eltern sich Sorgen machten, dass der Schulweg ihrer Kinder im Bereich der Gartenstraße und Frühlingsstraße nicht sicher genug sei. Sie hatten zuerst mehr als 100 Unterschriften gesammelt, um zu erreichen, dass die Situation verbessert wird. Der Haupt- und Finanzausschuss war nach Gesprächen mit der Polizei zu dem Schluss gekommen, dass eine Einbahnregelung eine machbare Verbesserung sei, um die 30-er-Zone sicherer zu machen.

Am Donnerstag beendete der Ausschuss diesen Versuch wieder. Die Gartenstraße ist in Kürze wieder in beide Richtungen befahrbar. Anwohner und Eltern füllten den Zuschauerraum, als Robert Wiest von der Marktverwaltung die Verkehrszählung präsentierte. Nun soll die Frühlingsstraße von der Gartenstraße kommend bis zum Krankenhausweg zur Einbahnstraße werden. Auch ein beleuchteter Gehweg auf der Südseite der Frühlingsstraße wurde angedacht. Es handelt sich um einen Versuch, also eine "unechte Einbahnstraße", wie es im Ausschuss hieß. Das Landratsamt hatte bereits mitgeteilt, dass die Anforderungen für eine echte Einbahnstraße in der Frühlingsstraße nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben seien.

Zusmarshausen will es trotzdem versuchen und prüfen, ob eine Gefahrenlage gegeben ist. So könnten die Schüler vom Wohngebiet kommend die Frühlingsstraße entlanglaufen und dann rechts ins Zechgässchen abbiegen, um schließlich an der Fußgängerampel an der Augsburger Straße anzukommen. Damit würden die Kinder zum einen die Gartenstraße umgehen und zum anderen die verkehrsreichere Augsburger Straße meiden.

Lesen Sie dazu auch

Darauf einigten sich die Beteiligten

Aus dem Zuhörerraum versprachen Eltern der Schulkinder, ihren Nachwuchs auf den neuen Schulweg einzuschwören. Anwohner der Gartenstraße berichteten wiederum davon, dass gar nicht alle Kinder auf der Straße laufen, sondern auf Mauern und Zäune klettern würden, wenn sie vorbeikämen. Schulweghelfer könnten auch eine Verbesserung bringen, erklärte Bürgermeister Bernhard Uhl. Er bedankte sich bei Anwohnern und Eltern für das Engagement in den vergangenen Wochen.