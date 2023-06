Zusmarshausen

Bau des Kreisverkehrs am Rothsee beginnt

Jetzt geht es los an der Rothsee-Kreuzung in Zusmarshausen. Schon am Montag könnten die Bagger anrollen. Der Verkehr wird voraussichtlich bis zum Ende des Jahres umgeleitet.

Wer über die Kreuzung am Rothsee in Zusmarshausen will, braucht volle Konzentration. Hier trifft der Verkehr der Staatsstraße auf die Radfahrer und Autofahrer aus der Augsburger Straße und aus der Dammstraße. Auch der Weg zum Vereinsheim der Schützen beginnt an dieser Kreuzung. Um sie zu entschärfen, soll an dieser Stelle ein Kreisverkehr gebaut werden. In den nächsten Tagen beginnen die Bauarbeiten. Zunächst wird eine Behelfsumfahrung gebaut, sodass der Verkehrsweg von und zur Autobahnanschlussstelle A8 gewährleistet bleibt. Ebenfalls wird der Geh- und Radweg entlang der Umfahrung erhalten bleiben. Die Anschlussstellen Dammstraße und Augsburger Straße werden jedoch während der gesamten Bauzeit nicht befahrbar sein. Verkehr wird umgeleitet Der Verkehr soll über die Staatsstraße 2510, den Sortimo Kreisverkehr und die Wertinger Straße umgeleitet werden. Die Umleitung wird ausgeschildert. Der Bau der Behelfsumfahrung könnte nach derzeitigem Stand am Montag, 5. Juni, beginnen. Die Verwaltung im Zusmarshauser Rathaus rechnet damit, dass es zunächst keine größeren verkehrlichen Einschränkungen gibt. Ab Mitte Juni soll die Behelfsumfahrung fertig sein und der Bau des Kreisverkehrs beginnen. Die Sperrung wird bis voraussichtlich Dezember 2023 andauern. Der Kreisverkehr mit einem Durchmesser von etwa 45 Metern soll rund 1,3 Millionen Euro kosten. Die Maßnahme wird zu 75 Prozent von der Regierung von Schwaben gefördert. Bürgermeister Bernhard Uhl ist froh über den Baubeginn des Kreisverkehrs: "Damit bekommen wir wieder ein Stück mehr an Verkehrssicherheit in Zusmarshausen", sagte er. (AZ) Lesen Sie dazu auch Zusmarshausen Plus So soll der Knotenpunkt am Rothsee entschärft werden

