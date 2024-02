Bauarbeiter stürzt auf Baustelle drei Meter in die Tiefe

Ein Bauarbeiter stürzt auf einer Baustelle drei Meter tief. Dabei verletzt er sich zum Glück nur leicht.

Ein Arbeitsunfall hat sich am Mittwochvormittag in Zusmarshausen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Bauarbeiter gestürzt, als er über einen Träger laufen wollte. Der 61-Jährige fiel drei Meter tief und landete auf einem Estrichboden. Er wurde in die Universitätsklinik nach Augsburg gebracht, erlitt durch seinen Sturz zum Glück nur leichte Verletzungen. (jlü)