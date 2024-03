Bayerischer Verkehrsminister Bernreiter besucht Zusmarshausen

Um einen Bahnhalt bei Zusmarshausen ging es am Mittwoch bei einem Treffen auf dem Areal des Lebensmittelgroßhändlers Chefs Culinar in Wollbach.

Der Bayerische Minister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter, war am Mittwoch in Zusmarshausen zu Gast. Bei einem Besuch der Firma Chefs Culinar informierte er sich über die Pläne für einen möglichen Bahnhalt bei Zusmarshausen. Der Lebensmittel-Großhandel Chefs Culinar müsste im Zusmarshauser Ortsteil Wollbach einen Teil seiner Fläche für den Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg abgeben, sollte hier einmal eine Neubaustrecke mit einem Bahnhalt errichtet werden. Im strömenden Regen bat der Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl (links) Christian Bernreiter (Mitte), Landrat Martin Sailer (rechts) und viele weitere Gäste auf den Balkon des Gebäudes von Chefs Culinar. Mithilfe eines Krans wurde hier veranschaulicht, wie hoch die Brücke sein würde, die alternativ zu einem Bahnhalt direkt an der A8 bei Zusmarshausen gebaut werden könnte.