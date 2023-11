Bei einem Theaterstück in Zusmarshausen gibt es Tipps gegen Einbrüche

Vom Handwerkertrick bis zum Schockanruf – mit einem Präventionstheater geht die Kripo Augsburg in Zusmarshausen diversen Betrugsmaschen auf die Spur.

Im voll besetzten Festsaal St. Albert konnte der Seniorenbeauftragte der Marktgemeinde Zusmarshausen, Hubert Kraus, ca. 160 Besucherinnen und Besuchern zum Präventionstheater "Lug und Betrug" willkommen heißen. Das zeigte, wie sehr dieses Thema den Menschen unter den Nägeln brennt. Es war kaum jemand im Saal, der nicht schon einmal mit einer der vielen Betrugsmaschen konfrontiert war.

Tipps gegen fiese Maschen von Betrügern

In beeindruckender Weise wurden von der Theatergruppe aus Graben sechs Fallbeispiele in sechs Einaktern authentisch nachgespielt. Vom Handwerkertrick oder einem Schockanruf, der Teilnahme an dubiosen Gewinnspielen, dem Zetteltrick, der Telefonwerbung bis zum Anruf eines falschen Polizisten.



Beim Präventionstheater in Zusmarshausen von links: Markus Mayr, Kripo Augsburg, Volkmar Angerer, Birgitte Hiebl, Edith Wittstock, Stefanie Stolz u. Ulrich Gerum (alle Theatergruppe Graben). Foto: Hubert Kraus

Nach jeder gespielten Sequenz klärten Barbara Macheiner und Markus Mayr von der Kripo-Beratungsstelle Augsburg in lockerer Art über das richtige Verhalten auf und gaben nützliche Tipps dazu. Viel Lob erhielten die Laiendarsteller. Sie zeigten dabei nicht nur, was die Opfer falsch gemacht hatten, sondern im Anschluss auch, wie man sich in solchen Situationen besser verhält und dass man selbst Betrüger hereinlegen kann.

Informationen von der Polizeiinspektion Zusmarshausen

In der Pause war der vorbereitete Infostand der Kripo, an dem auch Beamte der Polizeiinspektion aus Zusmarshausen Rede und Antwort standen, regelrecht umlagert. Viele tauschten dabei Erlebtes aus und auch unter den Besucherinnen und Besuchern gab es während der Pause intensive Gespräche.

Tipps der Polizei: So wird man nicht zum Opfer 1 / 7 Zurück Vorwärts Niemals eine telefonisch eingeforderte Vorab-Kaution oder Vorab-Gebühren bezahlen.

Fragen Sie sich: Habe ich an einer Lotterie teilgenommen? Gewinne werden im Normalfall nicht telefonisch, sondern schriftlich mitgeteilt.

Am Telefon keine Geschäfte abschließen oder persönliche Daten preisgeben.

Rufen Sie den Verwandten oder Bekannten unter der Ihnen bekannten Nummer zurück; nicht die Rückruf-Funktion nutzen.

Keine Unbekannten in die Wohnung lassen.

Handwerker oder Mitarbeiter von Behörden kommen im Normalfall nicht ohne Ankündigung.

Keine Geschäfte an der Haustüre abschließen und nichts unterschreiben.

Hauptorganisator Hubert Kraus war sich am Ende der Veranstaltung nicht sicher, ob er sich selbst bei den dargestellten Fallbeispielen immer richtig verhalten hätte. Mit der Information von heute geht er jedenfalls beruhigter nach Hause und genauso dürfte es vielen Besucherinnen und Besuchern ergangen sein. Zum Dank wurden alle Akteure von Hubert Kraus und Ingrid Hafner-Eichner (Mitorganisatorin von fiz – Familien in Zusmarshausen) für die tolle Vorstellung mit kleinen Präsenten verabschiedet.

„In der Präventionsarbeit der Bayerischen Polizei hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Ich bin begeistert, dass unser Seniorenbeauftragter Hubert Kraus diese tolle Veranstaltung nach Zusmarshausen gebracht hat“, sagt der ehemalige Kriminalbeamte und Bürgermeister Bernhard Uhl. (AZ)