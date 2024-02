Zusmarshausen

vor 47 Min.

Bei Streit in einer Asylunterkunft werden drei Männer leicht verletzt

In einer Asylunterkunft und bei der Zusmarshauser Polizei haben sich drei Männer geprügelt.

Erst gerieten Männer in der Zusmarshauser Asylunterkunft in einen Streit. In der Polizeiinspektion flammte der Streit dann erneut auf.

In der Asylunterkunft in Zusmarshausen ist es am Freitagnachmittag zu einem Streit gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 31-Jähriger dabei von zwei anderen Männern im Alter von 22 und 24 Jahren festgehalten. Dann schnitten sie ihn mit einer Rasierklinge. Doch dann kam es laut Polizei zu einem Gerangel innerhalb des Trios, wobei alle drei Männer leichte Verletzungen erlitten. Die Schnitte der Klinge waren zum Glück auch nicht tief. Bei der Zusmarshauser Polizei kracht es erneut zwischen dem Trio Nach dem Streit kamen alle drei Männer zur Dienststelle der Polizei und wollten Anzeige erstatten. Dabei kam es im Vorraum der Polizeiinspektion erneut zu einer Prügelei. Deshalb musste die Polizei eingreifen und die Parteien trennen, um die Anzeigen aufzunehmen. Die Personen erwarten nun Anzeigen, unter anderem wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung. (corh)

