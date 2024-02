Beim Einparken anderes Auto angefahren

Ein 45-jähriger Fahrer eines Kleintransporters lenkte am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Augsburger Straße in Zusmarshausen zum Einparken in eine Parkbucht am rechten Fahrbahnrand zu stark ein. Dabei streifte er mit seinem rechten Heck den linken vorderen Kotflügel eines bereits geparkten Autos. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro. (dav)