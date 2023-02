Beim Einparken ereignet sich ein Unfall in Zusmarshausen

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Zusmarshausen kommt es am Montagvormittag zu einem kleineren Unfall. Der Sachschaden liegt bei 4000 Euro.

Zu einem kleineren Unfall ist es am Montag gegen 8.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Zusmarshausen gekommen, berichtet die Polizei. Demnach wollte eine Autofahrerin rückwärts in eine Parklücke einfahren, übersah dabei aber ein anderes Fahrzeug - und es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro. (kinp)