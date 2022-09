Beim Schlossgasthof Strasser in Zusmarshausen tut sich was

Plus Ein Investor hat den Schlossgasthof Strasser im Juni gekauft und will jetzt mit der Sanierung beginnen. Die Gemeinde hat jedoch ein Vorkaufsrecht.

Wie geht es weiter mit dem ehemaligen Schlossgasthof Strasser in Zusmarshausen? Die Frage schien schon beantwortet zu sein. Ein Investor hatte das Gebäude in der Schloßstraße im Sommer gekauft und würde jetzt gern zügig mit der Sanierung loslegen. Soll der Rat diesem Vorhaben zustimmen? Oder sollte Zusmarshausen von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen?