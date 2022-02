Zusmarshausen

Bekommt der Rothsee in Zusmarshausen einen Bewegungsparcours?

Plus Corona hat dem Outdoorsport vielerorts Auftrieb verliehen. Auch Zusmarshausen will jetzt endlich Platz für Fitness unter freiem Himmel schaffen.

Von Katja Röderer

Sie kommen zu Fuß, mit dem Rad oder auch mit dem Auto: Ausflügler aus der ganzen Region steuern alljährlich den Rothsee in Zusmarshausen an, um etwas Erholung zu finden. Dabei ist es nicht allein die Aussicht auf ein erfrischendes Bad am bewachten Stausee, das die Menschen hier herlockt. Ein Spielplatz, ein Rastplatz und Spazierwege haben mit dazu beigetragen, den Rothsee zu einem der beliebtesten Ausflugsziele im Landkreis zu machen. Nun könnte noch ein Bewegungsparcours am Rothsee entstehen. Auch das Kneippbecken hätten einige gern an das Südufer verlegt.

