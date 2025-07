Zusmarshausen sucht Lösungen für die Klärschlamm-Entsorgung

Mit einer Grundsatzfrage zur vermeintlich simplen Klärschlamm-Entsorgung befasste sich der Zusmarshauser Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Was früher mit einem kurzen Prozess auf den landwirtschaftlichen Äckern zum Düngen endete, stellt heute ein eher komplexer und teurer Prozess mit aufwendigen Beseitigungsverfahren dar. Mit Technik und Preis mussten sich daher die Rätinnen und Räte lange auseinandersetzen. Und sprachen sich schließlich bei nur einer Gegenstimme für eine kostengünstigere Variante aus. Im Gegensatz zu den kostspieligeren Entsorgungssystemen von Kommunen in der Nähe wie etwa Altenmünster oder Bonstetten.

Zusmarshauser Abwassermeister erklärt die Veränderungen der Klärschlamm-Branche

Die heute noch mögliche Kompostierung etwa zur Abdeckung von Deponien kostet pro Tonne der jährlich rund 550 anfallenden Tonnen Klärschlamms 107 Euro. Eine Verbrennung, bekannt unter thermischer Verwertung, macht dies um einen zweistelligen Prozentsatz teurer. Das gilt erst recht, wenn es dabei zu einer – bald vorgeschriebenen Phosphor-Rückgewinnung – geht. In dem – gereinigten – Überbleibsel der Kläranlagen steckt nämlich ein wertvoller wie zunehmend gefragter Sekundärrohstoff, den es wieder zu verwerten gilt. Für diese Methode warb in ums andere Mal Abwassermeister Robert Wiedemann bei seinem sachkundigen wie spannenden Vortrag im Rathaus. Dessen Chef, Bürgermeister Bernhard Uhl, dankte dabei nicht nur ihm, sondern auch einigen ehemaligen Mitarbeitern der Anlage. Sie erlebten mit, wie Experte Wiedemann sich für einen Entsorgungsweg über die sogenannte Monoverbrennung mit Phosphor-Komponente aussprach. „Wir sollten diesen Weg kurzfristig gehen“, riet der Betriebsleiter der Kläranlage.

Bekommt Zusmarshausen ein modernes Klärschlammentsorgung-Verfahren?

Der Abwassermeister hatte dabei, wie Tischnachbar Marktbaumeister Peter Finkenzeller, wohl mehrere Termine im Sinn, die an diesem Abend berücksichtigt werden mussten. Zum einen läuft Ende des Jahres der langjährige Vertrag mit einem Verwertungsunternehmen aus, die Leistungen müsse neu ausgeschrieben werden. Andererseits stehen, wie Wiedermann sehr eindrücklich vermittelte, in den kommenden Jahren einige Veränderungen in der Branche an. „Ab 2029, spätestens jedoch ab dem Jahr 2032 wird es schwieriger und vermutlich auch teurer.“ Die Phosphor-Rückgewinnungspflicht greife ab 2029 für Klärschlamm mit einem Gehalt von gleich oder größer zwei Prozent in der Trockenmasse. „Bei uns fällt der Anteil höher aus.“ Wenn man schon bald eine sichere Entsorgung gewährleisten wolle, so fuhr der Redner vor den Ratsmitgliedern fort, solle in Richtung des modernen Verfahrens gegangen werden. „Dann hätten wir in dieser besonderen Technik einen Fuß drin.“

So geht es mit dem Zusmarshauser Klärschlamm weiter

Dem wollte Hubert Kraus (CSU) zwar nicht im Wege stehen. Der bei diesem Thema ausgewiesene Fachmann riet dennoch trotz eindeutiger Vorschriftenlage von einem „vorauseilenden Gehorsam“ ab. Kommunen von der Größe der Marktgemeinde müssten erst in vier Jahren umrüsten. Angesichts der rasanten technischen Entwicklung mit vielen Pilotprojekten könne es aber noch viele Lösungen geben, die abgewartet werden könnten. „Ich würde die Phosphor-Geschichte noch offen lassen, da haben wir noch keinen Stress“, betonte er. Die künftige thermische Verwertung des Klärschlamms wird für drei Jahre noch ohne die Rückgewinnungsmöglichkeit ausgeschrieben.