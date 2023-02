Betrüger gibt sich als Polizist von der Inspektion Horgau aus

Eine 83-Jährige erhält einen Anruf von der angeblichen Dienststelle der Polizei aus Horgau. Die Seniorin aber durchschaut den Betrug sofort, nicht aber ein 67-Jähriger aus Horgauergreut.

Die Nachricht, dass es auch eine Polizeidienstelle in Horgau geben soll, hat nicht nur die Inspektion in Zusmarshausen überrascht. Eine 83-jährige Frau hatte ihnen die Nachricht telefonisch mitgeteilt. Sie war kurz zuvor offenbar von einem Betrüger angerufen worden.

Der Unbekannte hatte sich am Dienstag gegen 15.40 Uhr bei der Seniorin gemeldet und ihr vorgegaukelt, dass er von der Polizei Horgau wäre. Ihr Sohn hätte gerade jemanden in Augsburg totgefahren. Normalerweise wird daraufhin eine Kautionsforderung gestellt, die einem Kurier in bar übergeben werden soll. Die 83-Jährige aber wusste ganz genau, dass es in Horgau gar keine Polizeiinspektion gibt und legte kurzerhand auf. Ähnliches passierte auch in Horgauergreut. Dort erhielt fast zur gleichen Zeit ein 67-Jähriger ebenfalls einen Anruf von der nicht existenten Dienstelle Augsburg-Nordwest.

Sohn soll eine schwangere Frau totgefahren haben

Vermutlich der gleiche Täter erzählte dem Mann, dass sein Sohn eine schwangere Frau totgefahren hätte. In diesem Fall kam es auch zu einer Kautionsforderung in Höhe von 30.000. Nachdem der 67-Jährige angab, nicht so viel Geld zu besitzen, wurde er nach der verfügbaren Geldsumme gefragt. Als der 67-Jährige einen Betrag nannte, jedoch angab, dass er diesen nicht in bar zu Hause hätte, legte der Täter auf. (thia)