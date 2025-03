Betrunken und ohne Führerschein auf Roller untwergs

Einen Rollerfahrer erwarten nach einer Kontrolle in Zusmarshausen gleich mehrere Anzeigen. Denn wie die Polizei berichtet, konnte der Mann bei einer Kontrolle in der Ulmer Straße am Donnerstag nicht nur keinen gültigen Führerschein vorweisen. Der Motorroller war auch nicht versichert und der Fahrer obendrein betrunken. Ein Alkoholtest ergab laut dem Bericht der Beamten den Wert von 0,6 Promille. (kinp)

