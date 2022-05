Betrunkener Autofahrer hat Glück in Zusmarshausen

Ein 30-Jähriger gerät in eine Polizeikontrolle und gibt an, nur ein Bier getrunken zu haben. Doch der Wert baut sich immer mehr auf.

Glück hat ein 30-jähriger Autofahrer in Zusmarshausen gehabt. Der Mann war am Sonntagabend gegen 19.21 Uhr in der Augsburger Straße in eine Polizeikontrolle geraten.

Da die Beamten bei dem Mann starken Alkoholgeruch wahrnahmen, unterzogen sie ihn einem Alkoholtest. Dieser ergab bei dem Mann, der nur ein Bier getrunken haben wollte, einen Wert von knapp unter 0,5 Promille. Allerdings baute sich der Wert laut Polizei während der Kontrolle noch weiter auf. Deswegen wurde der 30-Jährige zur Polizeiinspektion nach Zusmarshausen mitgenommen. Dort wurde ein gerichtsverwertbarer Alkotest mit einem geeichten Gerät durchgeführt. Hier schrammte der Mann dann tatsächlich knapp an einem Fahrverbot vorbei. Er konnte erleichtert seine Fahrt fortsetzen. (thia)