Betrunkener Autofahrer leistet in Zusmarshausen Widerstand

Torkelnd ist ein Autofahrer am Dienstag an einer Tankstelle aus seinem Auto gestiegen, hat etwas eingekauft und ist danach wieder losgefahren.

Torkelnd ist ein Autofahrer am Dienstag an einer Tankstelle aus seinem Auto gestiegen, hat etwas eingekauft und ist danach wieder losgefahren. Ein Zeuge hatte den Vorfall gegen 16.20 Uhr allerdings beobachtet und die Polizei informiert. Weitere Streife muss nach Zusmarshausen Diese konnte den 49-Jährigen nur kurze Zeit später zu Hause antreffen. Als ihn die Beamten wegen seiner deutlichen Alkoholisierung mit zur Dienststelle mitnehmen wollten, leistete er jedoch so heftig Widerstand, dass eine weitere Streife anrücken musste. In der Inspektion wehrte sich der Mann laut Polizei immer noch so vehement gegen die Blutentnahme, dass er erneut mit mehreren Beamten festgehalten werden musste, um die Blutentnahme durchführen zu können. Da der Mann einen Atemalkoholtest verweigerte, ist der Promillewert noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft ordnete allerdings bereits eine Beschlagnahme des Führerscheines an. (thia)

